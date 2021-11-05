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رسمياً .. تشافي يرحل عن السد القطري استعداداً لتدريب برشلونة

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رسمياً .. تشافي يرحل عن السد القطري استعداداً لتدريب برشلونة رسمياً .. تشافي يرحل عن السد القطري استعداداً لتدريب برشلونة

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أعلن نادي السد القطري رسمياً ظهر اليوم الجمعة عن رحيل المدرب الإسباني الأسطورة تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق، استعداداً لتولي مهمة تدريب فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وأعلن تركي العلي، المدير التنفيذي لنادي السد القطري، أن تشافي أبلغ إدارة السد برغبته في تدريب برشلونة، مُشيرًا إلى أنهم وافقوا بالفعل على فسخ عقده.

وأوضح العلي: «وافقت إدارة السد على انتقال تشافي إلى برشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده».

وأضاف: «اتفقنا مع برشلونة على التعاون مستقبلاً، تشافي يعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة، وسيبقى هو وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة».

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية فقد قام مسؤولو برشلونة بسداد 5 ملايين يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الإسباني مع السد من أجل موافقة مسؤولي النادي القطري على رحيله.

وينتظر أن يعلن نادي برشلونة مساء اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 بشكل رسمي عن تولي تشافي تدريب الفريق خلفاً للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

المصرى اليوم

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