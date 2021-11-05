أخبار عاجلة

رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي -
وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل ) -
السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي -
الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم" -
وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027" -
ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي -
الزمالك مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

٤٨ ساعة راحة في بيراميدز

Print
٤٨ ساعة راحة في بيراميدز ٤٨ ساعة راحة في بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز الأخير على الاتحاد السكندري في الدوري.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز ليحصد ٣ نقاط تضعه في قمة جدول الترتيب برصيد ٩ نقاط.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الأحد المقبل استعدادا لمواجهة المصري المحدد لها ١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي

رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي