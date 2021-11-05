٤٨ ساعة راحة في بيراميدز

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قرر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز الأخير على الاتحاد السكندري في الدوري.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز ليحصد ٣ نقاط تضعه في قمة جدول الترتيب برصيد ٩ نقاط.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الأحد المقبل استعدادا لمواجهة المصري المحدد لها ١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري.