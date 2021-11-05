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وزير الرياضة : تنفيذ الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بالقليوبية بمشاركة ٢٥٠٠ طالب وطالبة

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وزير الرياضة : تنفيذ الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بالقليوبية بمشاركة ٢٥٠٠ طالب وطالبة وزير الرياضة : تنفيذ الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بالقليوبية بمشاركة ٢٥٠٠ طالب وطالبة

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تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الادارة المركزية للتنمية الرياضية ( الادارة العامة للتعليم العام والازهري ) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ( الادارة المركزية للانشطة الطلابية ) مشروع الاسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بمحافظة القليوبية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ . يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية (ماراثون دراجات – أنشطة كشفية –المهرجان الترويحي لأولياء الأمور- دوري رياضي في الألعاب الجماعية لتلاميذ المدارس- مسابقات لياقة بدنية – مهرجان ترويحي لتلميذات المدارس). كذلك مجموعة من المحاضرات وورش العمل التوعوية (الإسعافات الأولية – التغذية السليمة – الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية – المخاطر والتهديدات التي تواجه الدولة المصرية) بالإضافة إلي تنفيذ حفل ختامي لتكريم المتميزين والمتفوقين رياضياً من تلاميذ محافظة القليوبية .

يأتي ذلك فى اطار المشاركة المجتمعية لمجموعة مدارس (مستقبل - سمارت) بإجمالي عدد (2500) مشارك ومشاركة.

وتجدر الإشارة إلي أن فعاليات المهرجان الرياضي لتلاميذ المدارس تأتى في ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية وتطوير البرامج الرياضية المقدمة لتلاميذ المدارس الرياضية ، واستغلال طاقاتهم وتشجيعهم علي الممارسة الرياضية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن الى جانب خلق جيل قادر علي تحقيق التنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 .

المصرى اليوم

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