ضبط وكر لتصنيع المخدرات فى باب الشعرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عاطلين تبين من التحريات قيامهما باتخاذ مسكن أحدهما وكراً لتصنيع المواد المخدرة في منطقة باب الشعرية.

البداية كانت بمعلومات من مصادر سرية أكدتها التحريات بقيام عاطلين بتصنيع المخدرات داخل شقة في باب الشعرية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما «كمية من مخدر الاستروكس وزنت 6 كيلو جرامات- 100 جرام لمخدر الآيس- 150 جراما لمخدر البودر- 50 جراما لمخدر الكيتامين- بعض أدوات التصنيع- فرد خرطوش» وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.