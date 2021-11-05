ضبط 13 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط رجال مباحث التموين بالقاهرة 13 ألف قطعة مستلزمات طبية ،تبين انها مجهولة المصدر بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية. .

شن ضباط مباحث تموين ب القاهرحملة ة تمكنت من ضبط 13500 قععة مستلزمات طبية عبارة عن "شرائط سكر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك بهدف طرحهابالأسواق للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ،وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.