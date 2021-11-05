فنانات تعرضن للتنمر وتصدرن «التريند».. «إبط» مايان السيد و«سيلوليت» أروى جودة

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تصدر أسم الفنانة الشابة مايان السيد، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد تعرضها للتنمر بسبب اعتمادها على إبراز وضعية معينة في معظم الصور التي تشاركها جمهورها إذ يظهر إبطها بسبب رفع يدها لأعلى.

حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»: «أنا حرة.. أرفع ذراعي، أنزل ذراعي، أنا حرة.. أنا مليش دعوة بعقدكوا، ومليش دعوة بتريقتكوا، ومليش دعوة بتفكيركوا الجنسي.. ربنا يشفي.. كان لازم أرد».

وبعدها كتبت: «أسوأ شيء في الدنيا التنمر والمتنمرين»، و«إزاي هنغير مجتمع بقى كل شغلته التنمر والتحكم والاستهزاء، أنا فقدت الامل».

مايان السيد

ومايان ليست الفنانة الأولى التي تتعرض للتنمر وتتصدر تريند «جوجل» بل سبقها العديد من النجمات أبرزهن:أروى جودة، يسرا اللوزي، حورية فرغلي .

«سيلوليت» أروى جودة

كانت الفنانة أروى جودة تصدرت التريند، بسبب إطلالتها في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ5، إذ ظهرت بفستان بفتحة جانبية لأعلى الفخذ وظهرت ساق أروى جودة وبها «سليوليت»، دهون تحت الجلد، مما أثار سخرية الكثيرون، ووصل الحد لاستخدام إحدى الشركات لصورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة.

وردت أروى جودة على هذه الصفحة، قائلة: «انا مش فارق معايا ان يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية».

أروى جودة عبر إنستجرام

يسرا اللوزي وابنتها

وتعرضت الفنانة يسرا اللوزي للتنمر بعد رد أحد متابعيها على موقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «ماشي يا أم الطرشة»، وردت عليه: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانياً، أحب أعّبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامه».

وأضافت: «ثالثاً، البنت الصماء دى هي اللى ألهمتنى إنى أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللى على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى في حياة عائلات كتير، وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع (المريض للأسف)، فبالتالى الطفلة الصماء دى ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين.. يا ريت توضحلى بقى: حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرا».

يسرا اللوزي وابنتها

حورية فرغلي وتشبيها بـ «مايكل جاكسون»

تعرضت الفنانة حورية فرغلي مؤخراً لكثير من التنمر، بسبب تغير ملامحها نظرا لعمليات التجميل التي أجرتها نتيجة لإصابتها بكسر في أنفها، وهو الأمر الذي أغضبها للغاية، وردت الفنانة على ذلك، قائلة: «أنا بشتغل وبقدم أحلى ما عندي، ولما حصلت غلطة في مناخيري، فالناس بتشتم وبتتكلم كلام وبتقول ألفاظ مش كويسة، وأنا بنت في الآخر، ومفيش حد اتكلم عن الشغل، ومحدش بيركز في الدور أنا عملته إزاي، والموهبة اللي عندي».

وأضافت «فرغلي»، في تصريحات تلفزيونية، «الناس بتقولي أنا شبه مايكل جاكسون، وكفاية عليكي كدة أقعدي في بيتكم بقى، الناس بتكلم كلام يوجع».