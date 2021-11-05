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للطيران تعلن جدول رحلاتها السبت..تعرف عليها

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مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها السبت..تعرف عليها للطيران تعلن جدول رحلاتها السبت..تعرف عليها

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أعلنت للطيران جدول رحلاتها غدا السبت ٦ نوفمبر ٩١ رحلة جوية، بمعدل ٥٩ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، أكرا، كازابلانكا، إسطنبول، امستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، دوسلدورف، لارناكا، بيروت، الشارقة، مدريد، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، و٣٠ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، وه رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٩٧٠٠ راكبا .

المصرى اليوم

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