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وزيرة الهجرة تهنئ مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا على لقب «الأفضل» للعام الثالث على التوالي

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وزيرة الهجرة تهنئ مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا على لقب «الأفضل» للعام الثالث على التوالي وزيرة الهجرة تهنئ مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا على لقب «الأفضل» للعام الثالث على التوالي

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تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بخالص التهنئة لفريق مدرسة فيلوباتير المصرية في كندا وذلك لحصول المدرسة على لقب أفضل مدرسة في مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو وذلك لعام 2021 للمرة الثالثة على التوالي، بعد منافسة مع خمس مدارس كندية أخرى.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إننا نشعر بالفخر بأن تحقق مدرسة مصرية بالخارج هذا النجاح والتميز بما يرفع اسم عاليا حول العالم، وذلك بفضل جهود أبناء الوطن في كندا ودورهم الملموس والمؤثر في مجتمعهم، وهذا يؤكد على أن «مصر تستطيع».

من جانبها وجهت فيبي وصفي مديرة مدرسة فيلوباتير، خالص الشكر لوزيرة الهجرة على التواصل والتهنئة، وأكدت أن هذا النجاح الذي تحقق هو هدية يقدمونها لمصر وطنهم، لافتة إلى أن المدرسة حصدت هذا اللقب بفضل جهود أبنائها من الجالية المصرية في عدد من الأعمال الخيرية والتطوعية والدعم الذي قدموه إلى أهاليهم في مصر خلال فترة جائحة كوفيد-19 العالمية وأيضا داخل كندا.

المصرى اليوم

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