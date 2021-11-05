خدمات طبية وعلاجية لـ2088 مواطنا بقرية صندفا في بنى مزار بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية صندفا، بمركز بني مزار، خلال يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2088 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء،467 حالة جراحة، و577 حالة أطفال، و318 باطنة، و132 قلب، و165 نساء، و116 اسنان، و243 جلدية، و70 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 102 تحاليل مختلفة، وعمل 20 حالة موجات صوتية، وعمل 13 حالة رسم قلب، و عمل 14 حالة اشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 149 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 6 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 38 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 92 متردد.