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خطة جديدة لتأمين مباراة القمة بين الاهلى والزمالك اليوم..تعرف عليها

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خطة جديدة لتأمين مباراة القمة بين الاهلى والزمالك اليوم..تعرف عليها خطة جديدة لتأمين مباراة القمة بين الاهلى والزمالك اليوم..تعرف عليها

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استعدت أجهزة الأمن بالقاهرة، لمباراة القمة بين الاهلى والزمالك اليوم وتواجدت القوات بمحيط القاهرة الدولى منذ الساعات الاولى من الصباح لتأمين مباراة القمة مساء اليوم الجمعة، والتي تقام الساعة الثامنة مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصرى الممتاز.

وضعت اجهزة الامن خطتها لتأمين لقاء القمة بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد و نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، فضلا عن قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الأستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة وسيتم منع اى شخص غير مصرح له بالدخول لحضور مباراة الاهلى والزمالك.

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المصرى اليوم

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