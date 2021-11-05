ضبط 300 كجم سكر و 55 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في العدوة بالمنيا

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نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين من السلع والمواد الغذائية، بهدف التأكد من سلامة الغذاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن ضبط 55 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، و300 كيلو سكر تجميع للبيع في السوق، و1050 لتر سولار، و250 لتر بنزين 80، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار البيع، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم المرور على فرع نصف الجملة والمحلات وتبين وجود أرصدة كافية من السلع الاستهلاكيّة والاستراتيجية، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.