«اقتراحات النواب» تطالب بتفعيل الأجهزة الرقابية لمواجهة العروض الوهمية بـ«الجمعة البيضاء»

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قال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أإه بالتزامن مع مهرجانات الجمعة البيضاء تتزايد عروض الشراء متضمنة تخفيضات بنسب متفاوتة، بما يحقق لها الرواج وتلقى إقبال شديد من المستهلكين. وأضاف النائب في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن بعض المحال والشركات تستغل هذه المناسبة في عمل عروض «وهمية» وتخفيضات غير حقيقية، موضحا أن بعض التجار يقومون برفع الأسعار وبعدها يتم عمل تخفيضات على الأسعار الجديدة وبذلك لا يستفيد المشتري بأي تخفيضات.

وطالب «حسين» وزارة التموين بتفعيل دور الأجهزة الرقابية في المتابعة الجيدة لفعاليات الجمعة البيضاء، لمنع أي تلاعب في الأسعار والعروض. واكد على اهمية على إتاحة التواصل المستمر مع جهاز حماية المستهلك والتفاعل الدائم مع شكاوى المواطنين في هذا الصدد لمنع أي عروض وهمية بغرض غش المواطنين.