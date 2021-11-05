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غدا السبت ..محاكمة 8 متهمين في إعادة محاكمتهم في «الذكرى الثالثة للثورة»

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غدا السبت ..محاكمة 8 متهمين في إعادة محاكمتهم في «الذكرى الثالثة للثورة» غدا السبت ..محاكمة 8 متهمين في إعادة محاكمتهم في «الذكرى الثالثة للثورة»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الذكرى الثالثة للثورة».

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع فيه والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

المصرى اليوم

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