التعامل السليم مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.. ندوة بكلية الدراسات العليا للطفولة الأحد

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انطلاقا من إيمان جامعة عين شمس بدورها في رفع وعى المجتمع وتثقيفه تجاه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة ندوه تثقيفية يوم الأحد الموافق ١١ من الشهر الجارى، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. هشام تمراز نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحاضر بالندوة د .جمال شفيق أستاذ علم نفس الاكلينيكى بقسم الدراسات النفسية للأطفال بمحاضرة تحت عنوان «تنمية المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين التوافق النفسي»، كما تلقى د. ريهام احمد فهيم مدرس امراض التخاطب بقسم الدراسات الطبية للأطفال محاضرة بعنوان «الإرشاد الأسرى السليم للتعامل مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة».

تقام الندوة بقاعة الدكتورة سعدية بهادر بالدور الرابع بإشراف ود هويدا الجبالى عميد الكلية ،وبإشراف وتنظيم د. راندا كمال عبدالرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .