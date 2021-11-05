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صافرة بارغوايانية تقود "ديربي الرياض".. و"القرني" يدير لقاء الفيحاء والحزم

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صافرة بارغوايانية تقود "ديربي الرياض".. و"القرني" يدير لقاء الفيحاء والحزم صافرة بارغوايانية تقود "ديربي الرياض".. و"القرني" يدير لقاء الفيحاء والحزم

صافرة بارغوايانية تقود

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي، اليوم الجمعة، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

وكلفت طاقم تحكيم من البارغواي لقيادة قمة مباريات الجولة "ديربي الرياض"، والذي يجمع بين النصر والشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وسيقود اللقاء الدولي البارغوياني ماريو بوجادو بمساعدة من مواطنيه ميلكياديس سالديفار وإدواردو كاردوزو، في حين ستكون غرفة الفيديو بإشراف الحكم إيليس ميرليس، وبمساعدة من الحكم السعودي محمد العكبري.

فيما اختارت اللجنة الحكم الوطني السعودي محمد القرني لإدارة مواجهة الفيحاء والحزم على أن يعاونه كل من فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، أما غرفة الفيديو ستكون بإدارة تركي الخضير وبمساعدة من محمد المطرودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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