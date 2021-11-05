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"الأخضر" يغادر مساء اليوم إلى سيدني استعداداً للقاء أستراليا

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"الأخضر" يغادر مساء اليوم إلى سيدني استعداداً للقاء أستراليا "الأخضر" يغادر مساء اليوم إلى سيدني استعداداً للقاء أستراليا

تغادر بعثة السعودي مساء اليوم الجمعة إلى مدينة "سيدني" الأسترالية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ويستعد الأخضر في شهر نوفمبر لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الأسترالي في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، كما سيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الفيتنامي في السادس عشر من الشهر نفسه.

يجدر الإشارة بأن المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرافي رينارد" استبعد الثلاثي: "ياسر الشهراني، عبدالله مادو، محمد الكويكبي" من قائمة الأخضر لعدم جاهزيتهم الطبية، حسب تقرير الجهاز الطبي للمنتخب، فيما استدعى المدير الفني لاعب خط الدفاع "أحمد شراحيلي" للانضمام في قائمة الأخضر.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.

ويتصدّر الأخضر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد اثني عشر نقطة بفوزه على منتخبات فيتنام وعمان واليابان والصين على التوالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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