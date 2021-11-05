وكيل أوقاف بني سويف: العبادة لا تقتصر على أداء الشعائر وإنما تشمل كافة أبواب الخير

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أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، بحضور الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، والشيخ عمر الناضوري مدير أوقاف البندر، المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف ، في خطة الجمعة، على أن للعبادة مكانة جليلة ومنزلة عالية، فهي الغاية الكبرى التي من أجلها خلق المولي عز وجل الخلق،مشيرا إلى أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أن مفهوم العبادة له معنيان:الأول عام وواسع يشمل كل أبواب الخير من العبادة إلى طلب الرزق وحسن الخلق والصدق في القول والعمل والإصلاح بين الناس والإنفاق على الأهل وغيرها، والمعنى الثاني خاص بإقامة شعائر الإسلام وأداء أركانه من الصيام والزكاة والصيام.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع«مفهوم العبادة» والتي أشار فيها وكيل الوزارة، إلى أن عمارة الأرض من خلال الزراعة والصناعة وإتقان العمل بما يعود نفعه على المجتمع كله ويكون سبباً في رقي الوطن وتقدمه من العبادات التي يحبها المولى سبحانه وتعالي وهو مطلوب الله ومراده من الإنسان لعمارة الأرض، مؤكداً على أن الشخصية السوية هي التي توازن بين أداء الفرائض من صيام وصلاة وزكاة وحج وبين عمارة الكون والتحلي بمكارم الأخلاق، مشدداً على أن العبادات بمعناها الخاص لا تؤتي ثمارها إلا إذا كان لها أثر في أخلاق الإنسان وسلوكه.

وعقب صلاة الجمعة، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين الذين قد تصادف تواجدهم بالمسجد وخارجه، والتي وجه بدراستها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة، موجها رئس المدينة بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه، بجانب دراسة بعض المقترحات التي طرحها بعض المواطنين بشأن تطوير بعض الخدمات ،خاصة أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة ميدان المديرية بعد أعمال التطوير وإنشاء كوبري به.