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بيان هام من شركة «تذكرتي» لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

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بيان هام من شركة «تذكرتي» لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم بيان هام من شركة «تذكرتي» لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

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أصدرت شركة «تذكرتي» بياناً اليوم 5-11-2021 لجماهير الأهلي والزمالك التي ستحضر مباراة القمة 123 مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة.

وأشار البيان إلى أن دخول جماهير لاستاد القاهرة سيكون عن طريق بوابة شارع النصر أما مشجعو الأهلي فسوف يدخلون للاستاد عن طريق بوابة آل رشدان.

ويتصدر الأهلي والزمالك قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط لكل منهما من أول جولتين ، وفوز أحدهما غداً سيمنح الصدارة ويعزز مبكراً من فرصه على التفوق على منافسه في الموسم الجديد 2021 / 2022.

وسمحت رابطة الأندية المصرية المحترفة بحضور 1000 مشجع لكل فريق في مباراة القمة لكنها طالبت بالالتزام باللوائح والقواعد المنصوص عليها وعدم إثارة أم مشكلات أو شغب خلال المباراة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الخميس قائمة ممنوعات على الجماهير أولها عدم استخدام طائرات الدرون

وهناك قائمة أخرى من الممنوعات مثل مؤشرات الليزر

- يمنع استخدام العصا الذى يزيد طولها عن 50 سم.

استخدام عبوات الطلاء "البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية

الألعاب النارية

- السجائر وملحقاتها

- الأبواق التى تسبب ضجيجا مرتفعا

- اصطحاب الحيوانات.

- بطاريات أو أدوات الشحن

- المظلات وعصا السيلفى.

- لفافات الورق.

- الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة.

- العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستيك.

- التسجيل الصوتى أو المرئى أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصى فقط.

- الكحول والمخدرات.

- المواد ذات الطابع العنصرى مثل الأعلام أو القمصان.

- المواد الترويجية أو الإعلانية.

- الكرات بمختلف أنواعها.

المصرى اليوم

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