أخبار عاجلة

الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم" -
وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027" -
ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي -
الزمالك مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية -
رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ -
التحالف العربي في اليمن يعلن استهداف 105 أشحاص وتدمير 13 آلية عسكرية -
أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مساعد وزير الخارجية تستقبل الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء

Print
مساعد وزير الخارجية تستقبل الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء مساعد وزير الخارجية تستقبل الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتعزيز العلاقات مع مختلف التجمعات الأفريقية، خاصة في مجالات السلم والأمن ومكافحة الإرهاب، استقبلت السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية السفير عبدالرحيم القدميري الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء، ويرافقه وفد من التجمع والذي يقوم بزيارة خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2021، وذلك في إطار توقيع اتفاقية المقر الخاصة بمركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.

رحبت مساعد الوزير بالضيف والوفد المرافق، مؤكدةً حرص مصر على دعم التجمع ودوله في شتى المجالات، وفي مقدمتها مجال مكافحة الإرهاب، وأنه من هذا المنطلق فقد حرصت مصر على إنشاء مركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، خاصةً وأن مصر تعد دولة رائدة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن خطوة توقيع اتفاق المقر الخاص بالمركز تعد بمثابة حجر الزاوية في تدشين إطار مؤسسي للتعاون بين دول التجمع في مجال مكافحة الإرهاب.

وشددت على أن مصر لن تألو جهداً في تعزيز علاقاتها ونقل خبراتها لدول التجمع في كافة المجالات بما يساهم في تحقيق أهداف التجمع في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بدوله.

من جانبه، أشاد القدميري بالدور المتميز الذي تقوم به مصر لدعم الاستقرار والسلم والأمن في ربوع القارة الأفريقية، معرباً عن أمله في أن يسهم إنشاء المركز في تحقيق الدور المنوط به من زيادة التعاون بين دول التجمع لمكافحة الإرهاب وتوطيد الأمن والاستقرار في مختلف دول التجمع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ

أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة

أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة

وزير الخارجية يلتقي نظيريْه المصري والجزائري

وزير الخارجية يلتقي نظيريْه المصري والجزائري