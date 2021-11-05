مساعد وزير الخارجية تستقبل الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء

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في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتعزيز العلاقات مع مختلف التجمعات الأفريقية، خاصة في مجالات السلم والأمن ومكافحة الإرهاب، استقبلت السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية السفير عبدالرحيم القدميري الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء، ويرافقه وفد من التجمع والذي يقوم بزيارة مصر خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2021، وذلك في إطار توقيع اتفاقية المقر الخاصة بمركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.

رحبت مساعد الوزير بالضيف والوفد المرافق، مؤكدةً حرص مصر على دعم التجمع ودوله في شتى المجالات، وفي مقدمتها مجال مكافحة الإرهاب، وأنه من هذا المنطلق فقد حرصت مصر على إنشاء مركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، خاصةً وأن مصر تعد دولة رائدة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن خطوة توقيع اتفاق المقر الخاص بالمركز تعد بمثابة حجر الزاوية في تدشين إطار مؤسسي للتعاون بين دول التجمع في مجال مكافحة الإرهاب.

وشددت على أن مصر لن تألو جهداً في تعزيز علاقاتها ونقل خبراتها لدول التجمع في كافة المجالات بما يساهم في تحقيق أهداف التجمع في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بدوله.

من جانبه، أشاد القدميري بالدور المتميز الذي تقوم به مصر لدعم الاستقرار والسلم والأمن في ربوع القارة الأفريقية، معرباً عن أمله في أن يسهم إنشاء المركز في تحقيق الدور المنوط به من زيادة التعاون بين دول التجمع لمكافحة الإرهاب وتوطيد الأمن والاستقرار في مختلف دول التجمع.