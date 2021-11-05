أحمد داود يتورط في جرائم عنف بسبب السلف والدين في «المشهد الأخير»

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انطلقت الحلقة الثانية من مسلسل «المشهد الأخير» لتستعرض جرائم عنف يرتكبها أحمد داود في حلقته سلف ودين، والتي تُعرض حصريًا على أحد المنصات، وبدأت الحلقة بالكشف عن شخصية أمير (أحمد داود) الذي بسبب متطلبات زوجته هبة (بسنت شوقي) يجد نفسه غارقًا في الديون.

ولكن يبدأ تورطه عندما يجد محفظة في سيارته فيُعيدها إلى البنك، ليمنحه البنك بطاقة مشتريات للعملاء المميزين، ولكن سرعان ما ينتهي الحد المسموح للبطاقة، ليذهب إلى البنك ويقابل للمرة الأولى عزيزة (نيللي كريم)، لتطلب منه بعض المهام ومع تنفيذها تمنحه بطاقة جديدة، حتى تحوّل إلى شخصٍ آخر لا يعرفه.

وعبّر داود عن شخصية أمير بأداء هادئ ومتقن في بداية الحلقة، ثم تدرّج في انفعاله وتوتره مع زيادة الديون وصراعه مع عزيزة، ليبرز من خلال حلقة سلف وديون كيف يمكن أن تتحكم المادة بالأشخاص وتغيّر قناعاتهم.

ومن الناحية السينمائية، ينتظر داود إطلاق فيلمه «يوم 13» في دور العرض السينمائية، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل«هيصة»، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.