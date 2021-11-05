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من أروع صور البِر.. شاب بالرياض يتبرّع بكُلْيته لوالده مُنهياً معاناته

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عملية تكللت بالنجاح بعد مطابقة التحاليل.. و"الجعفري": أشعر بالسعادة

من أروع صور البِر.. شاب بالرياض يتبرّع بكُلْيته لوالده مُنهياً معاناته

أنهى الشاب حسن محمد الجعفري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرُّعه بكُليته له بعد معاناة مع الغسيل، وجسّد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ بعد مطابقة التحاليل والفحوص الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال "الجعفري": "أشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية"، مشيراً إلى أنه يتمتّع حالياً هو ووالده بصحة جيدة، ومضيفاً: أشعر بسعادة غامرة بعد أن تبرعت بكليتي لوالدي، في صورة من صور البر بالوالدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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