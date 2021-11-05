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شاهد.. "لنجعلها خضراء" تستهدف مكاتب التعليم بالخرمة ومدارسها

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مبادرة شارك فيها منسوبو وزارتين.. و"السبيعي": فوائد بيئية وصحية

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ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء"، قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة الخرمة، بمبادرة لتشجير المكاتب وعدد من المدارس بالمحافظة.

وشارك في المبادرة عدد من منسوبي الوزارتين، وبحضور مدير مكتب التعليم بالخرمة عبدالعزيز الحجي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرمة المهندس عبدالله بن خالد السبيعي ورئيس قسم الوقاية والإرشاد المهندس سعد العبيسي.

وبدأت المبادرة بتشجير بهو مكتب التعليم؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الرقعة الخضراء، وهي امتداد لعمليات التشجير بالمحافظة للعام السابق.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله السبيعي، أهمية زيادة المساحات الخضراء؛ لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

شاهد..

شاهد..

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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