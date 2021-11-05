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تضمّن رعاية وزير الداخلية لملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 24 وحتى 30 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 30 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2021م.

وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى رئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية لوفد المملكة المشارك في المنتدى الوزاري، بشأن التعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق، الذي تنظمه وزارة إدارة الطوارئ في جمهورية الصين الشعبية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتضمّن الفيديو رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية لملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية، وتدشين عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصات "أبشر أفراد" و "أبشر داخلية" و "ميدان"، وإطلاق النسخة الثانية من "تحدي أبشر".

وأشار الفيديو إلى استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، حيث تم خلال الاستقبال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى توثيق إطار عام للتعاون والتفاهم بين الطرفين، لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة في مجالات مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

ولفت المقطع إلى استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جيهانجيز خان؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول المقطع رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الحفل السنوي للجامعة، وتخريج 216 طالباً وطالبة من الدفعة التاسعة والثلاثين، من 9 دول عربية، يمثلون مراحل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وأشار الفيديو إلى إيضاح وزارة الداخلية للضوابط الصحية في الأماكن العامة، وتأكيدها على جميع منظمي الأنشطة ضرورة التحقق عبر تطبيق توكلنا من الحالة الصحية لمرتادي تلك الأنشطة مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة بما فيها لبس الكمامة والتباعد في الأماكن التي لا يتم التحقق فيها من حالة التحصين.

وتضمّن إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ، وذلك عن طريق منصة "أبشر توظيف".

وأشار المقطع إلى تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية لإقدامه بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته الأسلحة وإطلاق النار بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عدد من جرائم السرقة والسطو، وترويجه لحبوب الكبتاجون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

وتحدث الفيديو عن أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الجهازين النظيرين بمملكة البحرين ودولة الكويت والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أحبطت محاولة تهريب 1.990.429 قرص إمفيتامين مخدر، وذلك بمنطقة الرياض، وعبر ميناء جدة الإسلامي، والقبض على مستقبليها وهم مواطنان ومقيمان من الجنسية الهندية والسورية وإحالة الجميع إلى النيابة العامة، كما أحبط حرس الحدود محاولة تهريب 825 كيلو جراماً من القات المخدر في منطقة جازان.

وتضمن المقطع القبض على مواطن من قبل دوريات المجاهدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان، وبحوزته 17 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، ومسدس، وطلقات نارية، وسلاحين أبيضين، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وجاء فيه أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 68 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، كما ضبطت موقعاً مخالفاً استخدم لتخزين كمية من الحطب المحلي في المدينة، فيما ضبطت الجهات الأمنية بشرطة القصيم مخالفاً لنظام البيئة، كما ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف موقعاً مخالفاً استخدم لتخزين كمية من الحطب المحلي في المدينة.

وتمكّنت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) من ضبط 15.806 مخالفاً، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 21 /3/ 1443هـ.

وأشار الفيديو إلى رصد 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 18 وحتى 24 /3/ 1443هـ.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 337.752 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، بمعدل اتصال لكل يوم.