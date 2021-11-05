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غدا ..محاكمة 12متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

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غدا ..محاكمة 12متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى غدا ..محاكمة 12متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

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تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا السبت محاكمة 12 متهمًا من عناصر «داعش» الإرهابية، في اتهامهم باستهداف كمين رمسيس الأمني والخدمة الأمنية المعينة بأحد البنوك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسِّست على خلاف أحكام القانون والدستور، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وقد تلقى في كنفها المتهمون تدريبات عسكرية.

المصرى اليوم

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