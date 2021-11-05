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غدا السبت ..محاكمة 12متهما ب"داعش إمبابة "

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غدا السبت ..محاكمة 12متهما ب"داعش إمبابة " غدا السبت ..محاكمة 12متهما ب"داعش إمبابة "

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تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة».

كانت المحكمة خلال الجلستين السابقين استمعت لشهادة كل من الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وإعفائهما من الغرامة وقدرها ألف جنيه.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى أصدرت في جلسة 12 يونيو الماضي قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لتخلفهما عن الحضور، وفى الجلسة السابقة حضر محمد حسين يعقوب الذي تنصل خلال شهادته من معرفته بالجماعات الإرهابية، وقررت المحكمة في ذات الجلسة ندب طبيب شرعي من الجهات المختصة للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبه لسبب مرضي.

وقال يعقوب بالجلسة السابقة أمام محكمة الجنايات إنه حاصل على دبلوم معلمين، وهذه أعلى مؤهلاته العلمية، وكل ما يقوله بخصوص الدين هو اجتهادات شخصية من قراءاته، وإنه بدأ الدعوة منذ عام 1978 وكانت تنشر من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية.

وأضاف أنه لا يعلم تأثير كلامه لأنه يقف على المنبر عند خطبة الجمعة، ولا يشعر بمن أمامه لأنه يخاطب الله، على حد قوله، وأن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب، لافتًا إلى نزوله في نشر الدعوة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وتعريض أمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

المصرى اليوم

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