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حملات لإزالة مخالفات تغيير النشاط للمحال والوحدات السكنية بمدينتي الشيخ زايد والعاشر من رمضان

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حملات لإزالة مخالفات تغيير النشاط للمحال والوحدات السكنية بمدينتي الشيخ زايد والعاشر من رمضان حملات لإزالة مخالفات تغيير النشاط للمحال والوحدات السكنية بمدينتي الشيخ زايد والعاشر من رمضان

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أكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الإدارات المعنية بالجهاز شنت حملة مكبرة على المحال المخالفة أسفل القطع السكنية بالحى العاشر بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين شرطة التعمير وشرطة المرافق، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والبناء والغلق بالطوب للمحال المخالفة وإعادة الشئ لأصله.

وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، مالكى قطع الأراضى والوحدات السكنية المخالفة بأنشطة تجارية أو إدارية، بسرعة إعادة الشىء لأصله طبقا للتعاقد مع جهاز المدينة، مؤكدا أنه في حالة عدم الالتزام سوف يتم إعادة الشىء لأصله بمعرفة الجهاز على نفقة المالك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وفى سياق متصل، صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيح زايد، بأنه تم تنفيذ عدد من قرارات السحب للمحال المخالفة بالحى الـ13، المجاورة 4 بالمدينة، بالاضافة إلى تنفيذ حملة مسائية لإزالة الاشغالات المخالفة لعدد من المحال والكافتيريات.

وشدد فهمى، على مسئولى إدارة التنمية والقطاعات المختصة بضرورة التصدى لأى مخالفات ومتابعة الأعمال يوميا وسرعة التعامل مع أي مخالفات.

المصرى اليوم

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