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قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس، إن الأمر سيكون، أسوأ لاحقا في المستقبل، حيث سيتم تنفيذ الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية، وستصبح عواقبها أسوأ من جائحة فيروس كورونا.

وأعرب عن ثقته، بأنه يجب على الدول إنفاق مبالغ ضخمة على الأبحاث في مجال علم الأوبئة، حتى يتمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نتيجة للإرهاب البيولوجي.

ودعا منظمة الصحة العالمية، إلى النظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء، لتطوير أساليب وطرق لصد الهجمات البيولوجية، وكذلك القضاء على عواقبها.

ووفقا لصحيفة «الجارديان» فقد أعرب عن أسفه لعدم فعالية لقاحات فيروس كورونا، التي تساعد في التخفيف من الضرر الناجم عن الوباء، لكنها لا تعطي الفرصة للتخلص منه تماما في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية، عن جيتس تحذيراته خلال لقاء مع رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية المعنية بشؤون الصحة والرعاية الاجتماعية جيريمي هانت.

كما دعا مؤسس شركة مايكروسوفت إلى تشكيل قوة مهمات جديدة لمكافحة الأوبئة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بميزانية تبلغ مليارات الدولارات. وقال غيتس إنه في حين أن البحث قد يكون مكلفاً، فإنه يحتمل أن يؤدي أيضاً إلى ابتكارات أخرى، مثل القضاء على الإنفلونزا ونزلات البرد.

وأشار إلى أن دولاً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن تنفق عشرات المليارات من الدولارات لتمويل البحث.

وأضاف: «آمل في غضون خمس سنوات، أن أتمكن من إعداد كتاب بعنوان (نحن مستعدون للوباء القادم)، لكن الأمر سوف يتطلب عشرات المليارات من أجل البحث والتطوير. سوف تكون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جزءاً من هذا».

واعتبر جيتس أن «ألعاب الجراثيم» يمكن أن تشمل الاستعداد لمواجهة أعمال الإرهاب البيولوجي مثل هجمات الجديري على المطارات. وأشار رابع أغنى رجل في العالم إلى أن «هناك أوبئة تحدث بشكل طبيعي وأوبئة يسببها الإرهاب البيولوجي يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما عشناه اليوم».

وتجاوزت الإصابات في العالم 248 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.