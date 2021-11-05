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تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة القمة رقم 123 التي تجمع الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

التقرير التالي نروي من خلاله 5 مباريات شهيرة سابقة في تاريخ القمة لم تستُكمل وتم الغاؤها قبل اطلاق صافرة نهاية وقتها الأصلي.

قمة ربع نهائي كأس مصر موسم 1928-1929 يتم الغاؤها مع الدقيقة 80 من عمرها وقبل نهايتها بـ 10 دقائق اثر تسجيل الأهلي هدفاً أثار قرار احتسابه من قبل حكم المباراة غضب حماهير الزمالك، مما أدى إلى وجود بعض حالات العنف ومحاولة لاقتحام ملعب المباراة ليعلن الحكم عن الغاؤها وتحتسب نتيحتها لمصلحة النادي الأحمر.

قمة الدور لثاني للدوري الممتاز موسم 1965-1966 تشهد أزمة كبرى عقب تسجيل الزمالك هدفه الثاني في شباك الأهلي ليتقدم الأبيض بنتجة (2-0)، حيث اعترض الحارس الفلسطيني لفريق الأهلي مروان كنفاني على احتساب الهدف وقاد ثورة غضب لاعبي وأنصار النادي الأحمر ليتم الغاء المواجهة واحتساب الزمالك فائزاً بهدفين دون رد.

من جديد يقود مروان كنفاني حالة من تمرد لاعبي ونجوم الأهلي على حكم مباراة القمة بالدور الأول للدوري موسم 1971-1972، بعد تسجيل الزمالك هدفه الثاني من ركلة جزاء ويتقدم في النتيجة بهدفين مقابل هدف، ليعلن حكم المباراة الغائها مع الدقيقة 65 من عمرها بسبب اعتراضات واسعة من لاعبي وجمهور التتش.

هدف صحيح يسجله الأهلي في شباك الزمالك بقمة الدور الثاني لموسم 1995-1996 قبل 5 دقائق من نهاية القمة ليعلن تقدم فريقه بهدفين دون رد، إلا أن لاعبي الزمالك وجهازهم الفني يعترضون على قرار الحكم قدري عبدالعظيم باحتساب الهدف بداعي وجود تسلل ويقرر النادي الأبيض الانسحاب، علماً بأن الاعادة التليفزيونية أثبتت صحة موقف مهاجم الأهلي.

4 دقائق فقط كانت عمر قمة الدور الثاني للدوري المصري الممتاز موسم 1998-1999، حيث أشهر الحكم الفرنسي باتا البطاقة الحمراء في وجه أيمن عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك عقب تدخل عنيف ضد ابراهيم حسن ظهير الأهلي ليحتج الجهاز الفني للأبيض على الطرد المبكر لعبدالعزيز ويقرر الانسحاب من القمة.