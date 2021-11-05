تعرف على التعديلات الجديد لـ «مكافحة الإرهاب» بعد إلغاء «الطواريء»

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وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015، مع تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

وجاءت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، بعد أيام من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطواريء في البلاد.

وجاءت التعديلات الجديدة في مادتين خلاف مادة النشر، بتعديل المادة (٥٣) منه، بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الإخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

خلال المناقشات أكد النواب توافق مشروع القانون مع أحكام مواد الدستور بمنح السلطة المختصة المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير ومتابعتها والالتزام بها، ووضع الإطار الحاكم للعقوبات لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية بما يحافظ على أمن الوطن والمواطنين.