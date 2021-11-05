أخبار عاجلة

أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة -
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية -
ترامب يدافع عن هتافات أنصاره المطالبة بإعدام نائبه خلال اقتحام الكونجرس -
وزير الخارجية الأمريكي : قلقون من تطورات الأوضاع في إثيوبيا -
أسوان يفوز على شباب طامية ويواصل صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
بعد قرار منعه من الغناء.. عمر كمال يوجه رسالة إلى حسن شاكوش : «هتكسر الدنيا» -
الصفدي : عانينا بشدة من الأزمة السورية -
المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على التعديلات الجديد لـ «مكافحة الإرهاب» بعد إلغاء «الطواريء»

Print
تعرف على التعديلات الجديد لـ «مكافحة الإرهاب» بعد إلغاء «الطواريء» تعرف على التعديلات الجديد لـ «مكافحة الإرهاب» بعد إلغاء «الطواريء»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015، مع تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

وجاءت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، بعد أيام من إعلان الرئيس عبدالفتاح إلغاء مد حالة الطواريء في البلاد.

وجاءت التعديلات الجديدة في مادتين خلاف مادة النشر، بتعديل المادة (٥٣) منه، بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الإخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

خلال المناقشات أكد النواب توافق مشروع القانون مع أحكام مواد الدستور بمنح السلطة المختصة المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير ومتابعتها والالتزام بها، ووضع الإطار الحاكم للعقوبات لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية بما يحافظ على أمن الوطن والمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية

السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية

السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل لتونس وجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة

السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل لتونس وجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة

السيسي ورئيس الوزراء البريطاني يتوافقان علي تكثيف العمل المشترك للخروج بنتائج توافقية من مفاوضات جلاسجو

السيسي ورئيس الوزراء البريطاني يتوافقان علي تكثيف العمل المشترك للخروج بنتائج توافقية من مفاوضات جلاسجو