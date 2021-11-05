تعرف على العقوبات الجديد بقانون «إفشاء أسرار الدفاع»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأحد الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

شهدت المناقشات تأييداً برلمانياً لمشروع القانون لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة، وبما يتواكب مع الظروف القائمة من أجل الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، مؤكدين أن القوات المسلحة وما يتعلق بها من أمور تمس الأمن القومي للبلاد خط أحمر، كما أجمع النواب على أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية لمواجهة حروب الجيل الرابع.