أخبار عاجلة

أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة -
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية -
ترامب يدافع عن هتافات أنصاره المطالبة بإعدام نائبه خلال اقتحام الكونجرس -
وزير الخارجية الأمريكي : قلقون من تطورات الأوضاع في إثيوبيا -
أسوان يفوز على شباب طامية ويواصل صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
بعد قرار منعه من الغناء.. عمر كمال يوجه رسالة إلى حسن شاكوش : «هتكسر الدنيا» -
الصفدي : عانينا بشدة من الأزمة السورية -
المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على أهداف «المالية الموحد» بعد الموافقة المبدئية عليه في «النواب»

Print
تعرف على أهداف «المالية الموحد» بعد الموافقة المبدئية عليه في «النواب» تعرف على أهداف «المالية الموحد» بعد الموافقة المبدئية عليه في «النواب»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون المالية الموحد المقدم من ن عدد من الاهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها. وكان المجلس قد وافق خلال جلسات الاسبوع الجارى ،من حيث المبدا على القانون، مع إرجاء مناقشة المواد لجلساتٍ مقبلة يحضرها وزير المالية .

و قال المستشار الدكتور حنفي جباليخلال المناقشات إن أهمية القانون تأتى من ارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها، وطالب الأعضاء بالتركيز خلال مناقشة مشروع القانون، نظراً لأهميته الكبيرة للدولة المصرية.

ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (66) مادة إلى:

- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

- صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء. تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

وخلال مناقشات النواب لمشروع القانون من «حيث المبدأ» أكدوا على أهمية مشروع القانون من أجل تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة، ورقابة ميكنة الأداء الموازني تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الأداء الاقتصادي، واعتباره طفره في مجال الحوكمة، ولدمج قانونى الموازنة العامة ليتماشى مع أساليب إعداد الموازنات الحديثة والتطورات التكنولوجية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل لتونس وجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة

السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل لتونس وجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة

أستاذ اقتصاد ينصح الحكومة بعدم التراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

أستاذ اقتصاد ينصح الحكومة بعدم التراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

رسميًا.. الحكومة تحدد سعر إردب القمح بـ820 جنيهًا (نص القرار)

رسميًا.. الحكومة تحدد سعر إردب القمح بـ820 جنيهًا (نص القرار)

الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي

الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي