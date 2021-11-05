تعرف على أهداف «المالية الموحد» بعد الموافقة المبدئية عليه في «النواب»

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حدد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة ن عدد من الاهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها. وكان المجلس قد وافق خلال جلسات الاسبوع الجارى ،من حيث المبدا على القانون، مع إرجاء مناقشة المواد لجلساتٍ مقبلة يحضرها وزير المالية .

و قال المستشار الدكتور حنفي جباليخلال المناقشات إن أهمية القانون تأتى من ارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها، وطالب الأعضاء بالتركيز خلال مناقشة مشروع القانون، نظراً لأهميته الكبيرة للدولة المصرية.

ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (66) مادة إلى:

- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

- صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء. تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

وخلال مناقشات النواب لمشروع القانون من «حيث المبدأ» أكدوا على أهمية مشروع القانون من أجل تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة، ورقابة ميكنة الأداء الموازني تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الأداء الاقتصادي، واعتباره طفره في مجال الحوكمة، ولدمج قانونى الموازنة العامة ليتماشى مع أساليب إعداد الموازنات الحديثة والتطورات التكنولوجية.