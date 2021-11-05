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18 طفلا حصلوا على لقاحات كورونا بالخطأ.. تعرف ماذا حدث لهم؟

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18 طفلا حصلوا على لقاحات كورونا بالخطأ.. تعرف ماذا حدث لهم؟ 18 طفلا حصلوا على لقاحات كورونا بالخطأ.. تعرف ماذا حدث لهم؟

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نقلت صحيفة «فيتنام نيوز»، إن 18 طفلا حصلوا على تطعيمات خاصة بفيروس كورونا عن طريق الخطأ، وأشارت إلى أن الأطفال، الذين تترواح أعمارهم ما بين 2 إلى 6 أشهر حصلوا على لقاحات فايزر، ووفقا للأطباء في مستشفى الأطفال الوطني في هانوي، لا تزال حالة هؤلاء الأطفال، مستقرة، فيما عانى بعضهم من ارتفاع في حرارة الجسم، وظهر احمرار وانتفاخ في موقع الحقن.

ودعا وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثان لونج، إلى زيادة المراقبة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل، ومعاقبة المسؤولين عن التطعيمات الخاطئة بشدة .

وتجاوزت الإصابات في العالم 248 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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