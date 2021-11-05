أخبار عاجلة

أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة -
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية -
ترامب يدافع عن هتافات أنصاره المطالبة بإعدام نائبه خلال اقتحام الكونجرس -
وزير الخارجية الأمريكي : قلقون من تطورات الأوضاع في إثيوبيا -
أسوان يفوز على شباب طامية ويواصل صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
بعد قرار منعه من الغناء.. عمر كمال يوجه رسالة إلى حسن شاكوش : «هتكسر الدنيا» -
الصفدي : عانينا بشدة من الأزمة السورية -
المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«النواب»: قانون «حماية المنشآت» استحقاق دستوري لمشاركة «القوات المسلحة» في الحماية

Print
«النواب»: قانون «حماية المنشآت» استحقاق دستوري لمشاركة «القوات المسلحة» في الحماية «النواب»: قانون «حماية المنشآت» استحقاق دستوري لمشاركة «القوات المسلحة» في الحماية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس نهائياً، في جلسته العامة الأحد الماضي، وبأغلبية ثلثي الأعضاء «وقوفاً» على مشروع قانون مقدم من بتعديل بعض أحكام القانون رقم (136) لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونوه رئيس المجلس بأنه تم أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، مجلس الدفاع الوطنى، مجلس القضاء الأعلى على مشروع القانون.

وحسب ما جاء في تقرير حصاد مجلس النواب، والذي أصدره البرلمان اليوم الجمعة، فإن مشروع القانون يعد استحقاقاً دستورياً للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتى إعمالاً لأحكام الدستور لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، موضحين أن من سيتضرر من مشروع القانون هم الخارجين عن القانون الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصري، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون للحد من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل لتونس وجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة

السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل لتونس وجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة

أستاذ اقتصاد ينصح الحكومة بعدم التراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

أستاذ اقتصاد ينصح الحكومة بعدم التراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

رسميًا.. الحكومة تحدد سعر إردب القمح بـ820 جنيهًا (نص القرار)

رسميًا.. الحكومة تحدد سعر إردب القمح بـ820 جنيهًا (نص القرار)

الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي

الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي