«النواب»: قانون «حماية المنشآت» استحقاق دستوري لمشاركة «القوات المسلحة» في الحماية

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وافق المجلس نهائياً، في جلسته العامة الأحد الماضي، وبأغلبية ثلثي الأعضاء «وقوفاً» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (136) لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونوه رئيس المجلس بأنه تم أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، مجلس الدفاع الوطنى، مجلس القضاء الأعلى على مشروع القانون.

وحسب ما جاء في تقرير حصاد مجلس النواب، والذي أصدره البرلمان اليوم الجمعة، فإن مشروع القانون يعد استحقاقاً دستورياً للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتى إعمالاً لأحكام الدستور لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، موضحين أن من سيتضرر من مشروع القانون هم الخارجين عن القانون الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصري، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون للحد من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.