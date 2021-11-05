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جامعة كفرالشيخ تشارك في مبادرة من أجل

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جامعة كفرالشيخ تشارك في مبادرة من أجل مصر جامعة كفرالشيخ تشارك في مبادرة من أجل

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، مشاركة الجامعة في الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل بـ الجامعات المصرية تحت شعار «معا بالعلم والعمل» ممثلة في أسرة طلاب من أجل مصر برئاسة الدكتور أحمد محمد دراج.

وأضاف أنه سيتم اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 استقبال الطلاب بجامعة القاهرة والتوجه للمدينة الجامعية، ثم حضور حفل الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

و يستمر الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية تحت شعار «معا بالعلم والعمل» حتى الاثنين 8 نوفمبر 2021 حيث سيتم تسليم شهادات وهدايا تذكارية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة انطلاق الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات رسميا يوم السبت 6 نوفمبر 2021 التجمع أمام قبة جامعة القاهرة والتوجه إلى قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، وبدء الاحتفال الرسمي وعزف السلام الجمهوري، وسيتم عقد لقاء مفتوح مع نماذج رياضية متميزة.

المصرى اليوم

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