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«الشيوخ» يبدأ جلساته الأحد المقبل.. ويناقش «التخطيط العام للدولة»

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«الشيوخ» يبدأ جلساته الأحد المقبل.. ويناقش «التخطيط العام للدولة» «الشيوخ» يبدأ جلساته الأحد المقبل.. ويناقش «التخطيط العام للدولة»

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يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة يومين، ويناقش خلالها مشروع قانون مقدما من بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، تقرير مشروع القانون في شكله النهائى، والذي يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية. ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

كما يشمل مشروع القانون عددا من الأهداف أبرزها تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصرى اليوم

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