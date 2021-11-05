«صحة الشرقية» تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا بالمراكز الطبية

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

تناول الإجتماع مناقشة خطة عمل المبادرات الرئاسية المختلفة، ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بها، وخطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وعمل الفرق الثابتة والمتحركة بالإدارات الصحية بالمحافظة، وعمل الفرق بنقاط التطعيم الثابتة بالمستشفيات، والاستعداد لحملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال القادمة.

كما ناقش وكيل الوزارة بعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية، للوقوف على أوجه القصور، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، مشدداً على تطبيق كافة معايير وسياسات مكافحة العدوي بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة بأماكن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ووجه بتقييم مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، وتقييم فرق العمل بها، مع تكريم المجيدين، كما تم مناقشة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية ببعض منافذ تقديم الخدمة، وشدد وكيل الوزارة على المرور المكثف لمختلف المنشآت الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر على سير العمل.