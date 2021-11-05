استمرار تطعيم العاملين في مشروعات حياة كريمة ضد كورونا بقنا

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا عن الاستمرار في تطعيم العاملين في مشروعات«حياة كريمة» ضد فيروس كورونا.

إستمرار تطعيم العاملين فى مشروعات حياة كريمة بقنا

وأشار أنه قد تم وضع خطة تشمل جميع المراكز بالمحافظة بهدف الوصول إلى جميع العاملين في هذه المشروعات عن طريق فريق طبي متكامل موضحا أن الفرق الطبية تعمل على التسجيل للعاملين وإعطائهم اللقاح عقب التأكد من العلامات الحيوية لهم.

إستمرار تطعيم العاملين فى مشروعات حياة كريمة بقنا

كما دعا المواطنين بسرعة التسجيل على موقع الوزارة حتى يتسنى لهم الحصول على اللقاح من أجل مصر خالية من الكورونا.