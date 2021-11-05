إطلاق مشروع الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بالقليوبية

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية)، مشروع الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بمحافظة القليوبية.

وشهد انطلاق إشارة البدء الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وبدأت فاعليات الماراثون من أمام مبنى محافظة القليوبية ببنها وحتى مركز شباب جمجرة الكبرى. شارك في الماراثون 250 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية وطلاب المدارس على مستوى المحافظة وفرق الجوالة، وفرقة الموسيقى النحاسية للطلائع و شباب القليوبية.