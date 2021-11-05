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تداول متابعو النادي الأهلي الساعات الماضية على موقع فيس بوك صورة ضوئية من إحدى الصحف القديمة تثبت فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-0 عام 1926 ليكون هذا الفوز هو أكبر فوز حققه فريق الأهلي على الزمالك في التاريخ وليس الفوز 6-1 كما هو مشهور.

المنشور الذي يتم تداوله هو صورة لجريدة الألعاب الرياضية ويظهر في الصفحة نتائج الألعاب، ويظهر فوز الأهلي على نادي «المختلط» اسم نادى الزمالك وقتها بنتيجة 6-0.

ويشهد اليوم الجمعة 5-11-2021 إقامة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 2021-2022، وتبحث العديد من جماهير الأهلي والزمالك عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والذي يقام الجمعة في الجولة الثالثة من البطولة.

وبدأ النادي الأهلي بطولة الدوري بتحقيق فوز مستحق على الإسماعيلي برباعية في مباراة تألق فيها بيرسي تاو صفقة الفريق الجديدة، فيما تغلب الزمالك على إنبي بنتيجة 2-0، وفى الجولة لثانية فاز الأهلي على البنك بهدف يتيم، فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين أيضاً،