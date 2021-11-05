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وافق على 11 مشروع قانون خلال 12 ساعة «حصاد النواب في أسبوع»

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وافق على 11 مشروع قانون خلال 12 ساعة «حصاد النواب في أسبوع» وافق على 11 مشروع قانون خلال 12 ساعة «حصاد النواب في أسبوع»

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على مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل، واصل مجلس النواب يواصل دوره التشريعى لمناقشة عدد من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين، حيث وافق المجلس نهائياً خلال جلسات الأسبوع المنقضي، وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (11) مشروع قانون مقدم من ، من بينها (7) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في الصحراء الشرقية وذلك لاستغلال ثروات الكامنة في باطن الأرض.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (136) لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنه 2015، لحفظ الأمن القومى للبلاد.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد من أجل ضبط الأداء المالى وحسن إدارته.

وفوض المجلس، هيئة مكتبه، لتحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم.

ووافق المجلس نهائياً على قرار رئيس الجمهورية رقم (471) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط.

المصرى اليوم

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