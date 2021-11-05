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أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:48 مساءً
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:48 مساءً
ترامب يدافع عن هتافات أنصاره المطالبة بإعدام نائبه خلال اقتحام الكونجرس
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:47 مساءً
وزير الخارجية الأمريكي : قلقون من تطورات الأوضاع في إثيوبيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:47 مساءً
أسوان يفوز على شباب طامية ويواصل صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:47 مساءً
بعد قرار منعه من الغناء.. عمر كمال يوجه رسالة إلى حسن شاكوش : «هتكسر الدنيا»
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:47 مساءً
الصفدي : عانينا بشدة من الأزمة السورية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:42 مساءً
المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:41 مساءً
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو من فلوريدا.. قفزة هوليودية من ارتفاع بالغ بعد هروب فاشل بسيارة مسروقة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 05 نوفمبر 2021 01:32 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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