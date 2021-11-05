★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في قمة الدوري .. يشهد اليوم الجمعة 5-11-2021 إقامة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 2021-2022 ، وتبحث العديد من جماهير الأهلي والزمالك عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والذي يقام الجمعة في الجولة الثالثة من البطولة .

وبدأ النادي الأهلي بطولة الدوري بتحقيق فوز مستحق على الإسماعيلي برباعية فى مباراة تألق فيها بيرسي تاو صفقة الفريق الجديدة ،فيما تغلب الزمالك على إنبي بنتيجة 2-0 ، وفى الجولة لثانية فاز الأهلي على البنك بهدف يتيم ، فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين أيضاً ,

وأوضحت التدريبات الختامية للنادي الأهلي ملامح التشكيل المتوقع للأحمر

محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف.

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – أليو ديانج – علي معلول.

الهجوم: بيرسي تاو – محمد مجدي أفشة - محمد شريف.