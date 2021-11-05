جبالي: لا حجر على رأي أحد.. وحريصون على تفعيل دورنا الرقابي (أهم تصريحات رئيس البرلمان)

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أطلق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدد من التصريحات الهامة خلال جلسات الأسبوع المنصرف، حول الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وكذلك عن كيفية إدارة إعطاء الكلمة للنواب.

وجاءت أهم تصريحات رئيس مجلس النواب فيما اعتبره النواب رداً على تصريحات النائب مصطفى بكرى التي تسائل فيها عن الدور الرقابي للبرلمان، حيث قال المستشار حنفي جبالي «مجلس النواب حريص على تفعيل جميع أدوات الرقابة البرلمانية وفقا للدستور واللائحة، وحريص أيضاً على إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بكل الحرية في إطار احترام الرأي الآخر.»

كما صرح رئيس المجلس قائلاً: «أنه لا حجر على رأي داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار لائحي، ونلتزم بالعدالة المطلقة والديمقراطية في إدارة الجلسات حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.»

وعن علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية قال جبالي: «العلاقة بين مجلس النواب والحكومة علاقة تكاملية تتسم بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، ومضابط الجلسات تؤكد الحضور المنتظم للحكومة في جلسات المجلس العامة خلال الفصل التشريعي الحالي.»

وفي تعقيبه على مشروع قانون المالية الموحد قال رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون المالية الموحد في غاية الأهمية لارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها الحكومية، وسيتم مناقشته بتأنٍ تام وبحضور الوزراء المعنيين .