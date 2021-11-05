مصرع 2 وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص علي طريق أبو سمبل/ أسوان

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لقي شخصان في أسوان مصرعهما واصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 40 طريق ابوسمبل السياحى. تلقت غرفة إسعاف أسوان اخطارا بوقوع حادث على طريق أسوان أبوسمبل ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف غلي موقع الحادث وتبين أن الحادث وقع عند الكيلو 40 طريق أسوان أبوسمبل نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات ص و ن 3841 كانت متجهة الي مدينة ابوسمبل، ما أسفر عن مصرع شخصين وهما : محمود سيد محمد فني كهرباء -41 سنة ، إبراهيم حامد سعد ٤٨ سنة فنى تبريد ، وأصيب في الحادث 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفي أسوان الجامعي لتلقي العلاج .

تم نقل جثث المتوفين إلي المشرحة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .