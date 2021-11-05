جومانا مراد تكشف عن أسرار في حياتها للمرة الأولى الليلة

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تحل الفنانة جومانا مراد ضيفة على برنامج «واحد من الناس» ، للاعلامي عمرو الليثي، الليلة، علي قناة الحياة. وتتحدث خلال الجزء الثانى عن أسرار وكواليس مشروعها السينمائي وبطولتها المطلقة في عمل درامي جديد، وايضا تتطرق إلى الحديث عن مسلسل مدرسة الحب الذي يعد من الأعمال العربية الضخمة انتجاياً وحقق نجاحاً مبهراً، وتكشف اسرار بدايتها كمذيعة، وتعلن عن مشروعها السينمائى القادم بعنوان «شارع ١٣.

كما توجه رسالة إلى من يهاجمها بسبب حبها لمصر وكلامها باللهجة المصرية؟ وتوجه رسالة لوالدها، ورأيها في عمليات التجميل وهل قامت بعملية تجميل في وجهها وتكشف عن أزمتها مع الكورونا كما تتناول الحلقة تقرير عن زيارتها إلى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر على سرطان الثدى والتي اختارتها كسفيرة للمؤسسة .

يذاع برنامح واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة.