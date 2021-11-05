أخبار عاجلة

أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة -
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية -
ترامب يدافع عن هتافات أنصاره المطالبة بإعدام نائبه خلال اقتحام الكونجرس -
وزير الخارجية الأمريكي : قلقون من تطورات الأوضاع في إثيوبيا -
أسوان يفوز على شباب طامية ويواصل صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
بعد قرار منعه من الغناء.. عمر كمال يوجه رسالة إلى حسن شاكوش : «هتكسر الدنيا» -
الصفدي : عانينا بشدة من الأزمة السورية -
المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

جومانا مراد تكشف عن أسرار في حياتها للمرة الأولى الليلة

Print
جومانا مراد تكشف عن أسرار في حياتها للمرة الأولى الليلة جومانا مراد تكشف عن أسرار في حياتها للمرة الأولى الليلة

لاقتراحات اماكن الخروج

تحل الفنانة جومانا مراد ضيفة على برنامج «واحد من الناس» ، للاعلامي عمرو الليثي، الليلة، علي قناة الحياة. وتتحدث خلال الجزء الثانى عن أسرار وكواليس مشروعها السينمائي وبطولتها المطلقة في عمل درامي جديد، وايضا تتطرق إلى الحديث عن مسلسل مدرسة الحب الذي يعد من الأعمال العربية الضخمة انتجاياً وحقق نجاحاً مبهراً، وتكشف اسرار بدايتها كمذيعة، وتعلن عن مشروعها السينمائى القادم بعنوان «شارع ١٣.

كما توجه رسالة إلى من يهاجمها بسبب حبها لمصر وكلامها باللهجة المصرية؟ وتوجه رسالة لوالدها، ورأيها في عمليات التجميل وهل قامت بعملية تجميل في وجهها وتكشف عن أزمتها مع الكورونا كما تتناول الحلقة تقرير عن زيارتها إلى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر على سرطان الثدى والتي اختارتها كسفيرة للمؤسسة .

يذاع برنامح واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

الزمالك مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية

الزمالك مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ

التحالف العربي في اليمن يعلن استهداف 105 أشحاص وتدمير 13 آلية عسكرية

التحالف العربي في اليمن يعلن استهداف 105 أشحاص وتدمير 13 آلية عسكرية