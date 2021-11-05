«تعرضت للكيد وكانوا بيسموني المغتربة».. تعرف على ملخص تصريحات هند صبري في برنامج «معكم»

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حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أمس الخميس، لتتحدث عن أعمالها الفنية وحياتها الشخصية، وعلاقتها بالعديد من زملائها في الوسط الفني.

وكانت أبرز تصريحات هند صبري في البرنامج كالتالي:

- الوسط الفني مليء بقصص الصداقات الحقيقية، وهذا لا ينفي وجود «كيد» بين البعض.. «الوسط مش كله كيد.. آه فيه كيد وناس مش سوية نفسية بس مش كله، وأنا اتعرضت للكيد طبعا وكانوا بيسموني المغتربة، كانوا بيقولوا خلوا المغتربة تنفعكوا، بس على قد ما بتصغري الكلام في دماغك بيعدي وتتلاشى وتتجاوزيها».

- علاقتي بمنة شلبي لم تكن جيدة في البداية، بسبب محاولات البعض للوقيعة بيننا دوما.. «أنا ومنة شلبي زمان كان في بينا مشاكل كتير، مكناش بنطيق بعض، والموقعاتية وقعوا بينا، خاصة إن أنا ومنة خرجنا في نفس المسار، مكناش لدرجة خصمتين أصل كنا عيال، لكن كان في حرص شديد في التعامل».

- عندما اختارنا المخرج محمد خان لفيلم «بنات وسط البلد»، زرناه في منزله، وحينها تركني مع منة لنحل مشاكلنا سويا واتكلمنا سوا وحلينا المشكلة، ومن ساعتها داخلين في 20 سنة صحاب.

- أصريت على تقديم أحمد السقا أثناء حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام.. «وأصريت أكتب الكلام بنفسي وكان طالع من القلب، بيني وبين أحمد تاريخ سينمائي وصداقة تسمح بكتابة كلام وأقوله من قلبي، وأنا قدمت معاه الجزيرة 1 والجزيرة 1 وإبراهيم الأبيض وحلقة من مسلسل عايزة أتجوز».

- ياسمين صبري فنانة جميلة وأنا أحبها وأحترمها وأحترم كل الزملاء.. «ياسمين ما شاء الله عليها بجد.. دي القمر بتاعنا دي، جميلة وزي القمر، أول ما شوفتها على الريد كاربت بالفستان الأصفر وأنا كمان بفستان أصفر صممت وقلت لها لازم ياسمين ناخد الصورة دي.. الحقيقة أنا بحترم وبحب كل زملائي بالوسط الفني حتي لو مش أصدقاء أو بنتقابل كثير لكن كل الود والتقدير موجود بيننا».

- أي أم تشعر بالتقصير تجاه أولادها، لكنني أتمنى أن تستوعب بناتي ما أقوم به من مجهود لاحقا.. «بناتي لسه في سن مبيستوعبوش إني بسافر وبعمل مجهود كتير، وإني أفهمهم دا بيبقى ساعات مش سهل.. بس دايما بقولهم نفسي تفهموا قد إيه أنا بحب شغلي عشان أنتوا في يوم تدوروا على حاجة بتحبوها قوي كده وتعملوها، فهتحسوا باللي أنا بعمله النهاردة.. حتة التقصير دي بتحس بيها كل أم ملهاش علاقة أنتي شغالة إيه».

- ابنتي «ليلى» ظهرت في مهرجان الجونة، لكن بمفردها، لأنني لم أرغب في أن يعلم أحد بأنها ابنتي.. «بنتي عاليا 10 سنين وليلى 8 سنين، كانوا معايا في مهرجان الجونة بس متصوروش.. عاليا بتكره التصوير لكن الصغيرة قالتلي أحب أروح الريد كاربت، فـ لبست وراحت واتصورت بس من غيري لأني مكنتش عايزة يعرفوا أن دي بنتي».

- زوجي لا يحب الاهتمام الإعلامي، وكذلك ابنتي الكبرى.. «عاليا زي باباها.. أحمد مالوش في الاهتمام، ميحبش أنه أتكلم عنه في حتة وهو كده من الأول خالص.. يمكن يكون دا صح لأنه مريح للطرفين».

- لم أتوقع تكريمي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب مشهد في فيلم «الممر».. «مش مصدقة إن مشهد في فيلم يخليني أقف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ونتكرم كلنا من أبطال أكتوبر.. لكن الحقيقة فيلم الممر تعامل بذكاء شديد، خاصة إن نصف الحرب أمهات بتربي أطفال لوحدهم».