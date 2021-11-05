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أمسية فنية ثرية بمهرجان الموسيقى العربية الأحد (التفاصيل كاملة)

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أمسية فنية ثرية بمهرجان الموسيقى العربية الأحد (التفاصيل كاملة) أمسية فنية ثرية بمهرجان الموسيقى العربية الأحد (التفاصيل كاملة)

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يحتفل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال 30 بمئوية عملاق الطرب اللبنانى وديع الصافى وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الاحد 7 نوفمبر على مسرح النافورة ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نجله انطون وديع الصافى، معين شريف واميرة احمد، ثم يقدم المطرب محمد محسن حفلا بقيادة المايسترو احمد عامر يتضمن مجموعة من مؤلفات التراث إلى جانب عدد من اعماله الخاصة يسبقه فاصلا للمطربة ايات فاروق .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا لفصل الايقاع الشرقى تدريب سعيد الارتيست .

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلا ضمن سلسلة وهابيات ويحييه النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من يحيى عبدالحليم وريم كمال .

وبالتزامن على مسرح مكتبة الاسكندرية يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم حفلا ويسبقه فاصلا للفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقى فرات قدروى وفرقة ضفاف دجلة .

المصرى اليوم

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