تضامن كفرالشيخ تدشن حمله ضدالعنف للمرأة والزواج المبكر

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نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بمقر نادي المرأة المسلمة ببيلا حول قضية العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، و اشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و بحضور عبدالعزيز محمد، مدير النادى، ماجده عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية، يأتى ذلك فى اطار مناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظة.

‏أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بجهود مديرية التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بها، مؤكداً على دعم المحافظة لكل المبادرات التي تهدف لخدمة المجتمع وخصوصا المبادرات التي تستهدف مناهضة كل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

و‏قالت ماجدة فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية بالمحافظة، تناولت الندوة مناقشة المشاركات من الفتيات والنساء لسرد جميع أشكال العنف التي يتعرضن لها في حياتهن اليومية بسبب الزواج المبكر بالإضافة إلى مناقشة قضية تمكين المرأة اقتصاديا وعلميا وسياسيا وتكافؤ الفرص لجميع النساء وهي «أهمية التعليم في حياة السيدات»، مؤكدة على أن الأبحاث العلمية تدل على المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن الزواج المبكر للأطفال وكم الصعوبات والتحديات التي تعيق ممارسة حياتهن بشكل طبيعي نتيجة لذلك الظاهرة. ‏ وأضاف فرحات، أن هذه الظاهرة لها تأثير كبير على حياة الفتاة النفسية والعلمية والاقتصادية وتأثيرها على قراراتها المصيرية في حياتها الشخصية، موضحة أنه على جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما. ‏