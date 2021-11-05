هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: زيادة الاعتماد على الرياح والشمس في توليد الكهرباء

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قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان إنتاجية الطاقة الكهرومائية وصلت خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 الي حوالي 4044 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 1664 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1246 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 3 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وأوضح الخياط أن هناك العديد من المحطات تعمل ايضا تحت مظلة القطاع الخاص مثل محطة طاقة الرياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، إلى جانب العديد من المشروعات التي يعمل عليها القطاع الخاص على تطويرها جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات حوالي 2800 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 700 م.و. من الطاقة الشمسية، مما يفتح فرص كبيرة للتنمية المستقبلية، لتشارك في تعزيز فرص الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وكذلك السيارات الكهربائية.

وأشار الخياط الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق وشهد مراسم توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر لمشروع تتراوح قدرته بين 50 – 100 ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة «سكاتك النرويجية» للطاقة المتجددة، وشركة «فيرتيجلوب» المملوكة لشركتي «أوراسكوم الهولندية OCI N.V، و«أدنوك» الإماراتية، فيما شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 2749 من البطاريات و عدد 186 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.