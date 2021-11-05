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مصرع شاب إثر سقوطه أسفل قطار بالشرقية

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مصرع شاب إثر سقوطه أسفل قطار بالشرقية مصرع شاب إثر سقوطه أسفل قطار بالشرقية

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لقى شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمحطة الزقازيق بالشرقية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول «س. ال. م» 40 عاما مقيم بإحدي قري مركز الزقازيق، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية وبالفحص والمعاينة أنه أثناء تواجد المتوفى على الرصيف بمحطة القطار بالزقازيق سقط أسفل عجلاته وتوفى متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيق.

المصرى اليوم

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